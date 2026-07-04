Wel verdorie zitten wij net lekker naar de Formule 1 te kijken wordt opeens de racebaan van Nederland, oftewel de A12, ruw verstoord door boeren/XR/de politie. "Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben zaterdag geprobeerd de A12 bij Laagraven op te gaan. Een handjevol demonstranten probeerde rond 12.45 uur de vangrail over te stappen, maar werd tegengehouden door de politie. Ook boeren verschenen met tractoren bij de actie. Zij zeggen dat ze zijn gekomen om het protest van XR tegen te werken." Chaos crisis. "Eerder op de dag blokkeerden voertuigen de A12, meldt de politie. Die blokkade was rond 13.15 uur opgeheven. Daarbij zijn twintig aanhoudingen verricht. Ook op de N408, die aansluit op de A12 bij Houten, blokkeerde de politie rijstroken. Drie voertuigen hadden daar de parallelrijbaan geblokkeerd. De inzittenden worden aangehouden. Op de middenberm van de N408 stonden zes tractoren. Volgens een ANP-verslaggever gaat het om ongeveer acht boeren. In dezelfde omgeving zat een groep van ongeveer dertig klimaatdemonstranten in de berm, omringd door de politie." Enfin, iedereen weggehaald, paar aanhoudingen, benieuwd naar hoe de rechters dit weer krom gaan lullen zodat niemand/iedereen/alleen de verkeerde partij ook echt gestraft wordt. Vroem vroem.