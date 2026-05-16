Toen het kabinet-Rutte IV viel, dachten we dat we tenminste van twee dingen af waren: van minister Christianne van der Wal en van haar stikstofkaart. Niets bleek minder waar. Mevrouw Van der Wal zit vrijwel iedere ochtend/avond/middag in een of andere NPO-talkshow heur keurige D66-meningen te ventileren over van alles en nog wat, als het maar niet om haar echte werk als Vervuiler in Chief namens de BOVAG gaat, en nou lezen we in het AD dat ook de stikstofkaart weer TERUG is. Nou ja, het wordt geen kaartje, dat durven ze niet maar er worden wel allemaal gebieden aangewezen waar de landbouw wordt ausradiert, en die gebieden kun je dan grafisch representeren met: een kaartje. "De VVD en het CDA hebben hier een behoorlijk trauma aan overgehouden. Van Essen zal de nieuwe maatregelen daarom zelf niet presenteren via een kaartje. Maar de aangewezen zones, en daarmee de getroffen boeren, worden met zijn plannen even duidelijk. Voor boerenorganisaties en media zal het kinderspel zijn om de zones alsnog in kaart te brengen." Zin in de zomer!