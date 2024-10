Heugelijk nieuws voor Sterre-Jasmijn, Bickel-Maurits en al die andere hoofdstedelijke natuurwijntoeteraars die niet weten wat ze moeten stemmen en van de weeromstuit het vakje 'GroenLinks' aankruisen omdat de rest van Hamas op de UvA dat ook doet. Er komt een keuze! BBB! Wordt nog een heel karwei, want in Amsterdam denken ze dat de karbonades aan de boom groeien en 'melk' wordt gemaakt van water + een maatschep açaipoeder. Nu kunnen we best betogen dat we in Nederland wel af zouden kunnen met wat minder boeren - Amsterdam zou juist gebaat zijn bij wat méér boeren. Caroline: "Toen ik in de jaren 80 een puber was, was Amsterdam fantastisch om naartoe te gaan. De stad waar alles mag. Nu is Amsterdam de stad waar niets meer mag. Wij hebben eigenlijk gezegd: we gaan Amsterdam redden." Karnemelk & witte bollen op de Stopera! Geen milieuzone voor trekkers! Rieken in de bonus bij de Praxis! Gratis ADE Pro Pas bij aanschaf van een blauwe overall!