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LIVE STIKSTOFDEBAT - Tweede Kamer praat over BOERMAGEDDON-plannen kabinet-Jetten

Stikstofmodellen minst lekkere modellen

Boze boeren, boze burgers en boze buitenlui, we schakelen over naar Den Haag. Daar is de Tweede Kamer aan het debatteren over STIKSTOF en daarmee de toekomst van de boer (= de keerl) in Nederland. Een dossier dat uitpuilt van dingen als Natura-2000 gebieden, kritische depositiewaarden, trekkers op snelwegen, trekkers op alle andere plekken, poep, pies, Johannen met Volle Broeken en sinds afgelopen week voor een zoveelste keer nieuwe kabinetsplannen om ten koste van de landbouwsector aan een modelwerkelijkheid te voldoen. Het gaat vurig worden, niet alleen tussen volksvertegenwoordigers onderling maar ook buiten. Voor het debat zijn allemaal boeren op trekkers naar Den Haag gereden dus dat kan chaos en heibel worden. Wij houden het in de gaten, u ziet het debat HIERBOVEN.

UPDATE 14:29 - NOODBEVEL in Den Haag wegens boerentoestand.

Tractorspotter Lientje

Sfeerbeeld: de koe

Sfeerbeeld: de boer

Tags: boeren, stikstof , tweede kamer, debat
@Zorro | 01-07-26 | 14:00 | 299 reacties

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