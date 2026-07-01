LIVE STIKSTOFDEBAT - Tweede Kamer praat over BOERMAGEDDON-plannen kabinet-Jetten
Stikstofmodellen minst lekkere modellen
Boze boeren, boze burgers en boze buitenlui, we schakelen over naar Den Haag. Daar is de Tweede Kamer aan het debatteren over STIKSTOF en daarmee de toekomst van de boer (= de keerl) in Nederland. Een dossier dat uitpuilt van dingen als Natura-2000 gebieden, kritische depositiewaarden, trekkers op snelwegen, trekkers op alle andere plekken, poep, pies, Johannen met Volle Broeken en sinds afgelopen week voor een zoveelste keer nieuwe kabinetsplannen om ten koste van de landbouwsector aan een modelwerkelijkheid te voldoen. Het gaat vurig worden, niet alleen tussen volksvertegenwoordigers onderling maar ook buiten. Voor het debat zijn allemaal boeren op trekkers naar Den Haag gereden dus dat kan chaos en heibel worden. Wij houden het in de gaten, u ziet het debat HIERBOVEN.
UPDATE 14:29 - NOODBEVEL in Den Haag wegens boerentoestand.
Tractorspotter Lientje
Boeren onderweg naar #stikstofdebat. De eerste trekker is al in Den Haag en er komen er nog meer. Welkom! Ik sta honderdduizend procent achter #boerenprotest pic.twitter.com/myQY9PQvI5— Caroline van der Plas (@lientje1967) July 1, 2026
Sfeerbeeld: de koe
Sfeerbeeld: de boer
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