Dan nu naar Den Haag en gelukkig kan dat middels een livestream want als we met de auto die kant op zouden moeten werd het nogal EEN DUUR VERHAAL. De benzine is niet meer te betalen, dat geldt eigenlijk voor alle vormen van energie (behalve levensenergie!) en dat komt natuurlijk allemaal door de wilde avonturen van Bibi en Trumpie in het Midden-Oosten (LIVEBLOG IRAN HIER). Over die gevolgen gaat de Tweede Kamer zo debatteren en dat kan best spannend worden. Aan de ene kant heb je de oppositie die graag maatregelen wil om de lasten voor het volk te verzachten en aan de andere kant de coalitie die zegt jongens jongens moet dat nou kalm aan wordt wel ingewikkeld zo. De vraag is natuurlijk of het de oppositie ook echt lukt om samen tot meerderheden te komen. Een belangrijke test voor minderheidskabinet-Jetten en de Tweede Kamer dus, maar laten we niet doen alsof het hier een of andere bokswedstrijd is. Het gaat verdeurie over olie, gas en torenhoge accijnzen. Kortom, over onze poen. Opletten!