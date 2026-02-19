Kijk dit hierboven is GroenLinks-PvdA-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout en over haar staan vandaag ruim 3700 woorden in Trouw omdat ze een ontzettend opvallende achtergrond heeft interessante en verfrissende ideeën heeft over de toekomst van het land hoog op de kieslijst stond ergens opvallend veel verstand van heeft jong is. Nu weten ze bij Trouw al langer: dit land hunkert naar jonge politici, omdat die, nu ja, jong zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld oudere politici, bejaarde politici, of politici op middelbare leeftijd. En nu ja noem het audience capture maar dan krijg je dus geweldige stukken in Trouw zoals de vier lessen van Sjoukje van Oosterhout na 100 dagen Kamerlidmaatschap. Te weten: 1) Sociale media horen erbij, maar de reacties kun je maar beter niet lezen, 2) Een reces is geslaagd als je bent vergeten dat je Kamerlid bent, 3) Een Kamerlid moet kiezen én de spelregels kennen, en 4) Breng zo min mogelijk tijd door in de Tweede Kamer. Ha oké dus sociale media zijn helemaal niet zo gezellig als wij al die tijd dachten, tijdens vakantie kun je het best ook daadwerkelijk vrij nemen, het helpt als Kamerleden enig idee hebben waar ze mee bezig zijn, en het is goed voor Kamerleden om soms (al dan niet op werkbezoek) te spreken met niet-Kamerleden. Ontzettend bedankt, jong Kamerlid!