De Sargentijnse Syriër die uit het asielzoekerscentrum te Dronten werd geplukt vanwege het plannen van een aanslag in Nederland luistert naar de naam Mousa Ali Alkhalaf (34), zo is woensdag duidelijk geworden tijdens de eerste rechtszitting. Mousa was zeer actief op sociale media, 'wisselde daar extremistische jihadistische propaganda uit' en 'sprak over de aanschaf van wapens'. Mousa werd in chatberichten 'de sjeik' genoemd en bij zijn aanhouding, na een waarschuwing van de AIVD, probeerde hij een agent neer te steken. Volgens zijn advocate was Mousa juist heel erg zielig: hij was getraumatiseerd door de oorlog en hij zou helemaal geen aanslag willen plegen, want, en nu komt het: "Dat hij een wapen aanschafte, zou gebruikelijk zijn voor Syriërs, schetste zij."
