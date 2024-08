De 24-jarige Tareq S. uit Naaldwijk (niet te verwarren met Tareq S. uit Leiden die vorig jaar drie mensen neerstak in Leiden) is in mei van dit jaar opgepakt omdat hij van plan was geweest zich aan te sluiten bij IS en een aanslag te plegen. Vandaag stond ie voor de rechter. "Dat S. totaal geradicaliseerd was, werd donderdag uitgebreid onderbouwd door het Openbaar Ministerie tijdens de eerste inleidende zitting tegen S. bij de rechtbank in Rotterdam. De Syriër was in het bezit van een instructievideo met instructies om 'ongelovigen' te doden door middel van onthoofding. Ook zijn documenten gevonden met 'wetenschappelijk bewijs' dat zelfmoordaanslagen zijn toegestaan in de islam." Kijk. Iemand die wetenschappelijk met zijn geloof bezig is, net als ze bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie doen eigenlijk. Wij zijn benieuwd welke deskundigen binnenkort komen verklaren dat Tareq in feite bij de gematigde vleugel van IS hoort, omdat hij alleen maar een zelfmoordaanslag wil plegen en niet per se de complete wereldbevolking uit wil roeien. Voor zover bekend heeft Tareq nog geen verkiezingen georganiseerd.