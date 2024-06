Verdomd trieste afsluiting van verdomd trieste zaak in Leiden, waar vorig jaar een "man, ko haar, do getint, baardje, do blw trui, do broek, gewond aan hoofd" flink om zich heen stak en daarbij iemand doodde, en twee andere verwondde. Die man blijkt Tareq S. (staat voor Shahin), een 39-jarige Syriër die lijdt aan het Syndroom van Capgras. "Een zeldzame aandoening waarbij iemand gelooft dat mensen zijn vervangen door een dubbelganger, robot of buitenaards wezen." Vandaar dat Shahin vandaag in de rechtbank verklaarde dat hij helemaal niks gedaan heeft: "Hoewel de camerabeelden uiterst scherp en duidelijk zijn, ontkent Tareq aan de rechtbank dat hij het is. 'Nee, natuurlijk niet. Hij lijkt wel erg op mij. Zelfs zijn kleren. Ik heb zelfs bijna dezelfde kleren.'" En eerder bij de politie: "De beelden zijn een robot. Het lijkt alsof er een mens in kruipt. Ik zie mezelf van twintig jaar geleden, met zelfs dezelfde kleding aan. Hij beweegt als een robot totdat de batterij op gaat." Het OM eist 20 jaar + TBS.