Duitsland heeft een piepklein probleempje. Een probleempje met allerlei doorgedraaide Syriërs die messen uit de keukenla gigantische kapmessen uit de schuur trekken om dood en verderf te zaaien. Nu dit weer: in Essen (drie kwartier over de grens bij Venlo) heeft een Sargentiniër 31 (!) mensen verwond. De meeste gewonden vielen omdat meneer, die een Palestijnse sjaal om z'n nek droeg, het nodig vond ook nog wat huizen in de fik te zetten - met deze gruwelijke foto tot gevolg. Twee kinderen (van twee en vier jaar oud) verkeren nog in levensgevaar. Hoe zeiden ze dat ook alweer? O ja: is hysterie.