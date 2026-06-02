ESMAH LAHLAH VERLAAT TWEEDE KAMER, wordt WETHOUDER in Amsterdam

Hahahahahahahahahaha

Dromen komen uit! Esmah Lahlah vervolgt haar politieke carrière, na megasucces als running mate van Frans Timmermans en herhaaldelijke minder succesvolle pogingen om aan (kandidaatschap voor) de Tweede Kamer te ontsnappen met een burgemeestersbaantje, als WETHOUDER IN AMSTERDAM. Dit nadat ze dik een maand geleden nog zei dat ze (nu echt) voorlopig Kamerlid bleef (en Jesse Klaver eerder al zei dat ze haar hele termijn Kamerlid blijft) en dat ze NIET beschikbaar is als burgemeester, maar ja wethouder is natuurlijk ook geen burgemeester en 'zo gaat dat soms' in de voetballerij in de politieke carrousel. Amsterdam is bovendien een stad waar Lahlah net als Tilburg en net als Delft een ongelooflijke binding mee heeft, ze is er namelijk best vaak geweest. Amsterdam is als je erover nadenkt ook gewoon een soort Tilburg, maar dan op een andere plek, met andere mensen, een andere geschiedenis en andere gebouwen. Esmah Lahlah was naar haar zeggen helemaaaal niet bezig met vertrekken uit de Kamer na haar eerdere pogingen. Totdat Zita Pels haar vroeg om te vertrekken uit de Kamer, toen was Esmah Lahlah ineens weer helemaal bezig met vertrekken uit de Kamer. Het leven als politicus kan gek lopen, kijk maar naar Jetta Klijnsma dus helemaal niet raar dit en VEEL SUCCES de komende (pak 'm beet, grofweg) 4 jaar Esmah Lahlah.

AMSTERDAM WAAR ZIJN DIE HANDJES

Tags: esmah lahlah, pro, wethouder, tweede kamer
@Zorro | 02-06-26 | 11:55 | 107 reacties

