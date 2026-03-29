LIVEBLOG 56. Pentagon lijkt zich klaar te maken voor wekenlange grondoperaties, Iraanse president Pezeshkian overhoop met top Revolutionaire Garde
Repeated explosions were seen in Isfahan following airstrikes on the evening of March 28, a video sent to Iran International shows. pic.twitter.com/whYYLAR5cV— Iran International English (@IranIntl_En) March 29, 2026
Voor de duidelijkheid: een volledige grondinvasie is niet aan de orde, maar de kans op een hele zooi boots on the ground groeit met de dag, niet in de laatste plaats omdat pogingen tot onderhandelen tot dusver weinig tot niets opleverden. In het Pentagon zijn na enig gepeins, gepieker en gepraat plannen uitgewerkt voor wekenlange grondoperaties - Kharg Island innemen, speciale eenheden die speciale operaties uitvoeren langs de kust, dat werk.
Ondertussen is in Iran een tweespalt ontstaan tussen president Masoud Pezeshkian en Revolutionaire Garde-opperbons Ahmad Vahid. De legertop zet vol in op verdere escalatie met omliggende landen; Pezeshkian pleit voor een staakt-het-vuren, omdat hij vreest dat de economie anders over drie tot vier weken volledig in zal storten. De uitvoerende macht ligt momenteel ook grotendeels bij de Revolutionaire Garde; Pezeshkian wil dit terugdraaien. Afijn, zoals u van ons gewend bent gaan we het eens stevig volgen, allemaal.
Update 09:00 - Israël bombardeerde er flink op los, vannacht - in Teheran waren onder andere wapendepots, plekken waar ballistische raketten worden gemaakt, en luchtverdedigingssystemen doelwit.
Update 09:14 - Voor alweer de derde keer vandaag probeert Iran zojuist Israël te treffen met ballistische raketten. Levert vooralsnog weinig op.
Update 09:19 - Vanuit Irak werd geprobeerd een Amerikaanse legerbasis in Syrië aan te vallen met drones; Syrië heeft dit weten te voorkomen, en de beste dingen uit de lucht geschoten.
Fresh arrivals, same message.
Another two U.S. Air Force B-52s touched down in England, pushing the bomber count at RAF Fairford to 23. The buildup is accelerating, with Washington quietly stacking long-range strike power within reach of Iran. pic.twitter.com/6Jd3xDLzv5
