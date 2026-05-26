Vreemde blokkade vandaag van reizigersvereniging ROVER (bekend van: klagen als de treinen niet op tijd rijden) bij vragen van de Telegraaf over het standpunt van de club over de actie van Extinction Rebellion afgelopen zaterdag. Dat ging op het spoor zitten bij Utrecht Centraal, waardoor gansch het raderwerk stilstond. Een beetje reizigersvereniging neemt het dan op voor de reizigers. "Maar over de blokkade van afgelopen weekend, waarbij activisten van een pro-Palestijnse coalitie samen met Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht CS bezetten, verscheen geen enkel bericht. Geen persverklaring, geen analyse, geen optreden in de media", aldus De T. En wat blijkt? Bij Rover hadden ze dit weekend opeens ontzettende last van Rutger Groot Wassinkeritis.

"Rover-woordvoerder Frank Visser benadrukt dat de organisatie de spoorbezetting afkeurt. „We zijn tegen acties die reizigers hinderen. Met het spoor blokkeren creëer je een onveilige situatie”, zegt hij. Dat Rover daar nog niet publiekelijk over communiceerde, heeft volgens hem een praktische oorzaak: „De dienstdoende persvoorlichter is met vakantie. Ik neem hier nu tijdelijk de zaken waar.”"

Maar! Komt het misschien ook omdat de club een beetje in de maag zit met voorzitter Saskia Kluit . De T. schrijft overigens dat de ophef kwam door dit berichtje, maar lijkt gemist te hebben dat Kluit een oproep van Volkskrant-columnist Asha ten Broeke deelde om mee te doen aan de actie, terwijl al bekend was dat het geen """gezellige""" sit-in in de stationshal zou worden. Kluit lijkt haar herplaatsing inmiddels te hebben verwijderd, maar heeft verder nog geen tekst en uitleg gegeven: "De Telegraaf vroeg Kluit vrijdag al om een reactie op de aangekondigde blokkade. Ze nam echter haar telefoon niet op en reageerde niet via de app en mail’." Raar.

UPDATE - Bericht Rover: "Afgelopen dagen was er op X en Bluesky commotie over een retweet van onze voorzitter Saskia Kluit. Ze vindt het erg vervelend dat haar retweet dit heeft veroorzaakt. Zowel Saskia als Rover zijn tegen het bezetten van het spoor. Toen ze erachter kwam dat ze iets had gedeeld, waarin ook een oproep tot blokkade van het spoor bleek te zitten, heeft ze het bericht verwijderd. Voor Rover is de zaak daarmee afgedaan."