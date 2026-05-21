XR gaat zaterdag Utrecht Centraal volledig stilleggen om Israël een lesje te leren

Ook geen treinen naar het oosten dus

Na het daverende succes van een soortgelijke actie op Den Haag Centraal, waarna (nog even opzoeken wat precies, red.), pakt XR nu door en gaat het aanstaande zaterdag proberen alle sporen op Utrecht CS te blokkeren. Dit (onder andere) omdat Israël stom is omgegaan met een Nederlandse cameraman. De blokkade zal duren van 13.00 tot 14.00. Tenzij iemand tegemoet komt aan de wensen van de jongens en meisjes van XR, die 'een volledig economisch embargo' eisen tegen Israël, bekend van hummus. Dat zal ze leren! Over leren gesproken: een Israëlische klimaatwetenschapper zou vandaag op de Radboud een praatje houden, maar zegde na dreigen en drammen van activisten aldaar af. Ongetwijfeld tot enthousiasme van XR, en gelijk hebben ze, dat klimaat komt later wel.

Tags: exctinction rebellion, utrecht, israël
@Schots, scheef | 21-05-26 | 13:59 | 227 reacties

