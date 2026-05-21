Kantlijnvoetballer Rai Vloet reed met zijn dronken kop tegen de 200 km/h een kind van 4 dood. Hi hi ha ha wat is dronken autorijden toch lachen, vraag maar aan Katja Schuurman, Giel Beelen en Walter van Wijngaarden uit Loosdrecht. Rai Vloet loog over wie er achter het stuur zat, loog over de snelheid, loog over hoeveel hij had gezopen en nokte 'm vervolgens naar het buitenland, en liet de ouders van het doodgereden kind in de stront zakken. Wat Rai Vloet vooral vervelend vond: "De rechtszaak, de media-aandacht, alles wat over hem werd gezegd." Rai Vloet is inmiddels uit de gevangenis en het eerste wat hij doet is jankend naar de media rennen. Wat is Rai Vloet toch een trieste lul.