LIVEBLOG IRAN HIER

Op 6 mei 2022 werden Ilse (18) en Esmee (19) van hun scooter getorpedeerd door automobilist Abdelghafour El Bachir, die tussen de 81 en 97 kilometer per uur reed op een weg waar 30 is toegestaan. Ook knalde Appie door rood: "De jonge vrouwen hadden groen licht en staken over, met fatale gevolgen. De slachtoffers kwamen allebei om het leven." Abdeldleaalngaegniafaghour werd op 31 oktober 2022 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf (onthoud dat even) + 5 jaar rijontzegging aansluitend op de gevangenisstraf. 2022 + 5 + 5 = "De 27-jarige Abdelghafour El B. was weer achter het stuur gekropen, terwijl hij een rijontzegging heeft. Hij werd in Papendrecht op heterdaad betrapt." Deze zak hondenstront gaf tijdens de rechtszaak nog aan NOOIT meer te zullen rijden en kwam daar in het hoger beroep, tot afgrijzen van de nabestaanden, al op terug. En nu blijkt dus dat hij gewoon overal schijt aan heeft. Abdelghafour El Bachir uit Papendrecht, nooit meer laten rijden.