Dit is m dan. De nieuwe reclamespot van de Appie. Topvrouw Ilse (Randy Fokke) mag nog even opdraven, en kan daarna wellicht wieberen voor supermarktmanager Daan (Van Koningsbrugge), die volgens Tina Telraam van de T. 300.000 euro krijgt voor dit vakkenvullen. We houden ons hart vast voor de kerstcommercial...