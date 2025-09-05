Wisselende reacties nieuwe AH-commercial met Jeroen van Koningsbrugge
Het wordt nog druk bij de Dirk
Dit is m dan. De nieuwe reclamespot van de Appie. Topvrouw Ilse (Randy Fokke) mag nog even opdraven, en kan daarna wellicht wieberen voor supermarktmanager Daan (Van Koningsbrugge), die volgens Tina Telraam van de T. 300.000 euro krijgt voor dit vakkenvullen. We houden ons hart vast voor de kerstcommercial...
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Pritt Stift | 13-09-23 | 09:00 | 102 reacties
Man gooit autosleutel weg. Heeft autosleutel terug
Zelfredzaamheid. Het bestaat nog
@Pritt Stift | 29-04-23 | 16:45 | 238 reacties
Schappen Albert Heijn steeds leger. Crisis dreigt
Gegoede middenklasse straks broodmager, want Ilse = EEN KRENT
@Pritt Stift | 15-03-23 | 18:00 | 156 reacties
Tot over 3 maanden, Albert Heijn!
bewaartopic, repubben op 15 juni
@Pritt Stift | 17-02-22 | 08:30 | 0 reacties
Ilse van de Appie komt uw koelkast PLUNDEREN!
Albert Heijn overweegt PRIJSSTIJGINGS
@Spartacus | 20-08-21 | 11:36 | 0 reacties
Jeroen Krabbé denkt het zijne van genderneutraal Gouden Kalf. "Nee ik kom niet tot rust!"
Blanke mannen op leeftijd woedend!
@Pritt Stift | 04-10-18 | 17:05 | 0 reacties
Wees geen Joop of Jeroen. Geef voor Sulawesi
In 1953 stonden die Indonezen ook voor ons klaar