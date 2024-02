En weer raakt Nederland iets Nederlands kwijt. Na paaseitjes, Zwarte Piet, kerststollen, gapers op drogistengevels, jongensboeken, plakjes worst in schoolkantines, leesbare columns in de Volkskrant, babyvuurpijltjes, F16's en films met boobies verdwijnen nu ook... de winkelwagenmuntjes. Och arme, dit land blijft ook niets bespaard. Het winkelwagenmuntje!!!!1!. Met dat simpele muntje werd ooit de natie DISCIPLINE bijgebracht. Voor 1 gulden (later 50 eurocent) lukte het Nederland een van de grootste na-oorlogse problemen op te lossen. De Nederlander is namelijk een krent, en voor die ene gulden werden in de asociale jaren tachtig van de vorige eeuw de karretjes weer keurig teruggebracht ipv achtergelaten op parkeerterreinen. Maar de muntjes kunnen nu in de annalen worden bijgeschreven, met dank aan de kerona. Met als gevolg: zwerfkarren overal, en gratis barbecues bij alle grote supermarkten.