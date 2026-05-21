Vervelend nieuws voor liefhebbers van Marcel Melis, een sympathieke huisjesmelker die zich in de hoofdstad hard maakte voor de invoering van een vrije sector-sharia. Het is natuurlijk ontzettend goed om mannen en vrouwen waar mogelijk van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld op de middelbare school. Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Melis verhuurde zijn pandjes uitsluitend aan de vrouwtjes, wat eigenlijk juist heel woke en mooi is, een permanente safe space voor een in gevaar verkerende subgroep. Toch was woke niet blij met de beste man, en riep Volt-politicus en potentieel huurder Juliet Broersen allemaal heel nare dingen over hem. Afijn Melis naar de rechter, die hem ongelijk gaf. Vervelend voor 'm, maar vooral vervelend voor u, want ze zitten achter u aan, Melis stond toevallig in de weg. "Al met al heeft dat proces mij 50.000 euro gekost. Kijk, ik ben vermogend en kan dat bedrag wel opbrengen. Maar dat kan niet iedereen." In de T geeft Melis aan vanaf nu op andere manier invulling te geven aan zijn idealisme - zo gaat hij vooral investeren in Spanje en Dubai en hedgefondsen.