Hier is wat we gaan doen: we dringen het aantal malafide verhuurders sterk terug door een wet in te voeren die mensen die geen koopwoning kunnen betalen (ook wel: huurders) beschermt tegen verhuurders zodat verhuurders malafide of niet stoppen met verhuren omdat verhuren helemaal niet meer leuk of rendabel is en de tent dus verkopen aan mensen die een koopwoning wel kunnen betalen zodat mensen die een koopwoning niet kunnen betalen er niet meer kunnen wonen. Ha! Dat zal ze (nog even opzoeken wie precies, red.) leren. Eindstand: het aantal huurwoningen op de markt neemt af, voor het eerst sinds het Kadaster in 2010 begon dit te meten. Gelukkig zwaait Mona Keijzer de scepter op Volkshuisvesting en die is van de BBB en die levert bouwt heel veel pruttelt al geruime tijd over hoe onzalig die hele Wet Betaalbare Huur toch niet is. Weet je wat, bouw er anders lekker tien steden bij.