achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ter Apel te vol; Stadskanaal vangt asielzoekers op

Klinkt als een houdbare situatie!

Foto: opvarenden van de VVD Flotilla

Ondanks dat iedereen al jaren (vooral de VVD) een grote mond heeft over asiel laten we doodleuk nog steeds iedere week 1.000 asielzoekers de poort passeren, onder wie heel veel jonge alleenstaande mannen, week in week uit, om ze aan het COA te geven. Probleem: het COA (staat voor: Combinatie Opportunisten + Ambtenaren) kan niks en er is in Nederland geen ruimte, geen plek, geen woning, geen beleid, geen perspectief, geen screening, geen visie, geen idee. Asielzoekers? Nee hoor, we zijn even bezig de volgende verkrachtmoord door een asielzoeker te duiden als 'mannenprobleem'. Het complete asielsysteem is in de stront gedraaid, in tientallen dorpen en steden rijst de overlast de pan uit en nu het volk in actie komt krijsen we alleen nog maar over extreemrechts. Ter Apel was te druk, het is te druk, het is al JAREN te druk en dan bedoelen we ook echt al JAREN te druk. Dus het is heel nobel en fijn van Stadskanaal om bij te springen door afgelopen nacht '50 tot 80' asielzoekers op te vangen, maar dat bijspringen deed Knoal ook al in 2023 en 2024, en als je asielplannen blijven struikelen omdat een paar Eerste Kamerbejaarden last hebben van een lekkende pamper kom je echt he-le-maal nergens. Kansloze en kansarme asielzoekers uit veilige landen, stop daar eerst maar eens mee.

Tags: asielzoekers, ter apel, stadskanaal
@Mosterd | 21-05-26 | 08:00 | 338 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Dit is dé belangrijkste uitkomst uit het onderzoek naar kennis over aantallen vluchtelingen

Ja sorry voor de De Correspondent kop maar anders leren Ron Fresen en al die andere wegkijkers in Hilversum het nooit

@Ronaldo | 17-05-26 | 20:00 | 213 reacties
azc drukte coa ter Apel

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.