Wie denkt dat het tot ongewenst vreemdeling verklaren van criminele asielzoekers de weg naar uitzetting vergemakkelijkt komt bedrogen uit. Die blijven indien ze tbs opgelegd krijgen tot in de eeuwigheid in klinieken wegrotten (want de landen van herkomst zijn 'te onveilig') en houden zodoende de toch al schaarse tbs-plekken bezet - wat miljoenen kost. De Telegraaf weet dat: "160 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit een tbs-plaats bezetten, zo’n tien procent van het totaal. Daarvan mogen zo’n vijftig mensen niet eens meer in Nederland zijn: ze zijn tot ongewenst vreemdeling verklaard, nadat ze eerder bijvoorbeeld als asielzoeker hierheen zijn gekomen. Nog eens tien tbs’ers wachten op hun asielaanvraag, waarvan de kans groot is dat die wordt afgewezen." Ja 'ongewenst' zegt op die manier dus helemaal niets. Het huidige asielbeleid is bijvoorbeeld ook ongewenst, en voor een strenger asielbeleid wenst men zich een ongeluk. Ook ongewenst: een Eerste Kamer die dit land compleet naar de knoppen wenst terwijl juist die Eerste Kamer naar de knoppen moet. Zo blijft de ongewenste asielchaos onzalig doorborrelen en krijg je uiteindelijk onlusten zoals in Loosdrecht, zeer ongewenst. En daar zitten we dan mooi mee. Op naar de volgende verkiezingen peilingen dan maar weer.