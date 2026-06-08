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tip redactie

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Nederlander wil massaal maximum maximum maximum op arbeidsmigratie

Wees gerust: gaat toch niet gebeuren

migranten aan het werk

De Nederlander kan wel zoveel willen, en als de asielmigratie niet omlaag wordt gebracht door onwil bij politici en totale idiotie in de Eerste Kamer, dan verzet het volk de doelpalen en hoopt het maar dat een maximum op arbeidsmigratie de gezellige drukte in dit land - anderen spreken wellicht van demografische vervanging - remt. Volgens cijfers van het CBS wil 68% van de Nederlanders zo'n maximum op de instroom van arbeidsmigranten. Tegelijkertijd vindt 75% dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn om personeelstekorten (zorg, onderwijs, horeca, politie (al die Poolse agenten!) en bouw) op te lossen en wil een derde niet dat ze na afloop van hun contract in Nederland blijven. Maar het mooie is: het maakt allemaal helegaar geen mallemoer uit, want er zit momenteel een kwebbelkabinet dat uitblinkt in nietsdoen. En ondertussen moddert de asielmigratie voort, moddert de arbeidsmigratie voort, moddert Ron Fresen voort, is er over sommige groepen soms best positief nieuws, is er over sommige groepen soms best negatief nieuws (of niet soms) en heten we in 2050 heten we allemaal Ali. Het gaat slecht, maar verder gelukkig goed.

Tags: arbeidsmigratie, maximum, bevolkingsgroei, arbeidsmigranten
@Dorbeck | 08-06-26 | 11:01 | 23 reacties

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