Vergeet de Turken, vergeet de Marokkanen, vergeet ook de Polen en Hongaren. We moeten ons zorgen maken om een nieuwe groep arbeidsmigranten: de Brazilianen. Alleen al in Amsterdam zouden er zo'n 35.000 (!) rondlopen. Zekerheid over dat aantal kan de arbeidsinspectie in gesprek met Nieuwsuur echter niet bieden, de Brazilianen horen niet hier maar in Brazilië zijn hier namelijk ILLEGAAL, ongedocumenteerd, zonder vergunning. Dit is mogelijk door een visumvrije regeling tussen de Brazilianen en de EU, waardoor ze met alleen hun paspoort gemakkelijk de Schengenzone binnenkomen. Die mensen zitten hier dan 'een beetje moe' in ons koude kikkerlandje, worden onderbetaald tewerkgesteld in de bouw- of tuinbouwsector en leiden een zwaar leven zonder toegang tot onze gezondheidszorg. Ja en dan klinkt de Copacabana toch een stuk aantrekkelijker, zou je zeggen... Volgens de arbeidsinspectie ligt er een schone taak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken: "'Het ministerie weet al jaren dat er misbruik van wordt gemaakt, maar in de praktijk verandert er nog niets', zegt de Arbeidsinspectie". Nou minister Uitermark (NSC), het is de hoogste tijd voor een stukje rechtsstaatbescherming!