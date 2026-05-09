Da's een land mond vol zeg. Het wonder van de eerste asielmaatregel is nog niet eens geschied of RTL peilt vast de asielstemming onder het volk. En het volk vindt met een vette 81% dat we oorlogsvluchtelingen, met name uit Oekraïne dan, moeten opvangen (ook gevraagd of ze in een der achtertuinen van die 81% mogen worden opgevangen?), het volk velt het met 53% het oordeel dat de dwangwet dikke prima is, maar het volk wil ook met 78% dat afgewezen asielzoekers sneller worden uitgezet en met 60% dat er harder moet worden opgetreden bij overlast. Om maar eventjes fijntjes aan te geven dat IJsselstein (33.171 inwoners) niet heel Nederland is, dat Loosdrecht (9.400 inwoners) niet heel Nederland is en dat Tilburg (230.757 inwoners) niet heel Nederland is. Maar dan toch een kleine kanttekening: HET RTL NIEUWSPANEL (63.000 inwoners waarvan 20.000 deelnemers aan dit onderzoek) IS OOK NIET HEEL NEDERLAND (18 miljoen inwoners). En daarmee zou je kunnen zeggen dat de meningen welhaast verdeeld lijken!