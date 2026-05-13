Oekraïners zijn de braafste jongetjes van de vluchtelingenklas, en dan zijn het vaak niet eens jongetjes maar vrouwen en meisjes. En dat is allemaal zeer positief, aangezien er ook vluchtelingen uit landen zijn die helemaal niet te omschrijven zijn als braaf. Maar zelfs Oekraïners, die in de regio (Europa) worden opgevangen vanwege die verschrikkelijke oorlog, willen niet terug naar hun eigen land. De Telegraaf schrijft: "Driekwart van de ontheemde Oekraïners in ons land zou wel een Nederlands paspoort willen. En een groeiend percentage van de pakweg 130.000 Oekraïners wil Nederland eigenlijk niet verlaten, ook niet als de oorlog ten einde komt." Dus bijna de helft, 43% namelijk (onderzoek hierr), wil nooit meer terug. En als de naburige Oekraïners dit fantastische land al niet eens meer willen verlaten, zullen mensen van veel verder weg wel helemaal niet aan terugkeren denken.

Gelukkig denkt het kabinet na over een 'speciaal terugkeerprogramma'. Wat alweer de tweede hele asielmaatregel zou betekenen. Remigratiebeleid voor Oekraïners dus, terwijl die nou juist op één vlak al volkomen zijn geïntegreerd in ons land: ze betalen geen tikkies.