De ongekende stigmatisering. Wij herhalen: de ongekende stigmatisering. Wat een verraad aan de normen en waarden van Amsterdam door burgemeester Halsema, die Oost-Europese crackverslaafden het land uit wil mieteren. 'Hoe gaat dat dan?' vraagt de geschrokken AT5-presentator nog, waarop de autoritaire baas van de Stopera riposteert: "Daar moeten ze aan meewerken, soms met wat lichte druk." Allemaal zodat ze niet 'drukken op allerlei voorzieningen'. Textbook extreemrechts om te doen alsof de verzorgingsstaat onder druk staat door de buitenlanders en eufemistisch te spreken van 'lichte druk' en 'repatriëring' waar het in feite gaat om keiharde migratiepolarisatiepolitiek. Het is werkelijk waar weerzinwekkend walgelijk dat Halsema die arme mensen (van piemel weer natuurlijk), die er tijdens het recreëren al dan niet een crackje bij nemen, de stuipen op het lijf jaagt met haar dreigement van remigratie, het voorportaal van DEPORTATIE. In die eens zo gastvrije hoofdstad... Waarom heeft Rutger Groot Wassink hier nog geen afstand van genomen? Hoelang moeten we nog wachten op afkeuring van Zita Pels? Waar blijven de raadsvragen van De Vonk, Volt en het lid Kabamba? Had Tofik Dibi er maar bij gezeten, dan was-ie subiet weggelopen bij het horen van dergelijke xenofobie.