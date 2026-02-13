Kijk dit is dus hoe "politiek" werkt in Amsterdam. Eindelijk (eindelijk!) verzint de gemeente eens een keer iets normaals, namelijk een fatbikeverbod omdat heel veel mensen helemaal gek worden van al die fatbikes. Dan heb je de totale gekken van BIJ1 die gaan roepen dat een fatbikeverbod doet denken aan... de Holocaust. Beetje ophef, beetje veel mensen die zeggen: ja maar dat is BIJ1, die zijn gek, die hoef je niet serieus te nemen. Maar dan! Dan gaat de gemeenteraad erover debatteren en dan is volgens AT5 de belangrijkste kritiek (van de twee grootste partijen in de raad!) opeens dat jongeren op een fatbike door een fatbikeverbod worden gestigmatiseerd. Terwijl: het is juist de bedoeling dat jongeren op een fatbike gestigmatiseerd worden! Die fatbikes zijn namelijk verschrikkelijk. Als je niks mag doen aan stomme dingen omdat je bang bent dat mensen die stomme dingen doen gestigmatiseerd worden dan kun je niks meer doen. Dan ben je klaar. Dan ben je af. Dan moet je stoppen met je werk als gemeenteraadslid en permanent columns voor de OneWorld en/of Trouw gaan schrijven. Stop met het stigmatiseren van iedereen die een hekel aan een fatbike heeft als een racist. En stop met de fatbike.