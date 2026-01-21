Wollig stuk in De T. (De T. is nu eenmaal De T.) over die ruzie tussen de ombudsman van Amsterdam en de burgemeester van het universum, Femke Halsema. Toen de ombudsman (Munish Ramlal) werkte aan een rapport dat de gemeente Amsterdam tekortschiet in het afhandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag (de gemeente 020 is nogal een enge, gevaarlijke en onveilige werkplek), probeerde Halsema het rapport te verdwijnselen alsook de ombudsman weg te treiteren. Nu openbaart De T. in 41 alinea's van 2 of 3 zinnen dat Halsema zich nadrukkelijk bemoeide met het presidium (dagelijks bestuur gemeenteraad), maar wat ons vooral opviel is dat Halsema heeft GELOGEN omdat het haar zo uitkwam. Ze LOOG dat NRC bezig zou zijn met een artikel over de ombudsman (NRC werkte aan een artikel over het conflict, niet per se over het functioneren van de ombudsman) en ze LOOG dat de nationale ombudsman Reinier van Zutphen geschrokken zou zijn van de Amsterdamse ombudsman. "Van Zutphen laat aan De Telegraaf weten dat hij wellicht ’in het algemeen’ schrok dat er een conflict bestond tussen de lokale ombudsman en burgemeester en in die zin bijkomende gevoeligheden herkende, maar op geen moment de kwaliteiten van Ramlal als ombudsman in twijfel heeft getrokken. 'Ik kijk wel uit, het is een goede collega'. zegt hij. 'Daarnaast stond ik in die periode ook in contact met Ramlal, en heb ik ook hem waar nodig van advies voorzien'." En dan is er ook nog het verhaal van een brief van Halsema aan het presidium, die na het lezen in de papierversnipperaar verdween omdat het presidium die brief zo schadelijk achtte, 'dat moest worden voorkomen dat de brief op welke wijze dan ook zou uitlekken'. Een brief die Halsema 'later alsnog zonder blikken of blozen met de hele gemeenteraad, en daarmee de wereld', deelde. Sjonge jonge wat een angstcultuur daaro. Het klinkt zeer manipulatief en hoogst onbetrouwbaar. Maar ja, júllie hebben voor die burgemeester gekozen.