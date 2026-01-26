Opvallende uitspraak van de rechter (via, sorry nog voor de verwarring) over iets wat de gemeente Amsterdam nooit zou doen, behalve dan dat het precies klinkt als iets wat de gemeente Amsterdam zou doen (zie: Halsema, Femke, man, ombuds). De gemeente heeft namelijk gedreigd ondernemer Michael van de Kuit (bekend van: het Gelredome) op te nemen in het GIR. Een systeem dat bedoeld is voor AGRESSIE tegen gemeentemedewerkers. Agressie tegen medewerkers is uiteraard stom, maar de AGRESSIE bestond hier uit: het uitschelden belasteren noemen van de naam van een ambtenaar in een LinkedIn-post, nota bene naar aanleiding van een opiniestuk tegen de plannen van Van de Kuit om een padelbaan aan te leggen.

Vrij absurd, en het kan ook erg vervelend worden omdat de gemeente met zo'n registratie verbiedsverboden op kan leggen, zonder dat je daartegen in beroep kunt geen. De gemeente deed er daarna ook alles aan om het dreigement weer in te trekken, maar daar nam Van de Kuit geen genoegen mee. Die stapte naar de rechter om duidelijk te maken dat je als gemeente dit soort dingen dus niet kunt flikken. Opvallend genoeg ging de gemeente eerder ook al nat in een soortgelijke kwestie met een andere vastgoedondernemer, Wim Beelen. Hadden ze in Amsterdam nou maar een raad die de gemeente controleerde.

HELE UITSPRAAK: Hierrr