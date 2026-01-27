Politie houdt "Amsterdammer" (25) aan voor moord op Syrische tieners (16 en 18)
Altijd weer die Amsterdammers
Van alles wat we niet weten over de dubbele moord in Amsterdam op twee Syrische jongens van 16 en 18 weten we een heel klein beetje minder niet. De politie heeft namelijk "een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het ombrengen van de 16-jarige Mohammad en de 18-jarige Mohammed. Beide slachtoffers verbleven bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Amsterdam." En voor u nu alle Amsterdammers over één kam gaat scheren: eerder lazen we al dat de moord mogelijk verband zou houden met een conflict tussen Syrische en Zuid-Amerikaanse jongeren, maar er is ook een theorie dat het om ruzie met Koerden zou gaan. Op 10 januari schreef Het Parool: "De recherche onderzoekt beide scenario’s, maar houdt rekening met nog vele andere mogelijkheden." Vaag, dus. Maar in ieder geval een doorbraak.
