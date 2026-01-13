Tanger het nieuwe Portugal! Aliyah maken, heet dat in andere kringen. Terug naar je eigen land, in weer andere. Opmerkelijke zin in de voice over: "Sommige Nederlanders komen hier wonen omdat ze willen dat hun kinderen in een islamitische omgeving opgroeien." Marokkaans-Nederlandse kinderarts Nordin Dahhan, wat fonetisch overigens niet te onderscheiden is van 'dokter De Haan', voert praktijk in Tanger en ziet nagenoeg alle nieuwe families voorbij komen. Hij stelt: "Allemaal zeggen ze een ding: twijfels, we willen niet dat onze kinderen opgroeien in zo'n vijandelijk milieu (...). Nederland is Nederland niet meer, niet zoals het was. Dat zeggen ze allemaal letterlijk. Er is heel veel haat die we om ons heen voelen, en dat is alleen maar erger en erger aan het worden." Nederland is Nederland niet meer, niet zoals het was, nou dat kan gezegd!

De twee geremigreerde zoons van geremigreerde horecaondernemer Abdenbi ABdellaoui, namelijk Ramzi en Annas, herkennen zich overigens niet in dat beeld en slaan een heel andere toon aan: "Wij hebben daar totaal geen moeite mee gehad. Nederland is altijd wel een fijne thuisbasis geweest. En heeft ons heel veel kansen gegeven dit voort te kunnen zetten." Dubbelmooi!