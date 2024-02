Opiniemaker Youness Ouaali, bekend van gemaakte opinies als dat "profeetbeledigers dood mogen en 12 mensen doden minder erg is dan het beledigen van profeet", de bovenstaand toegelichte oproep in 2015 "vanaf vandaag alle Israëlische toeristen in Nederland total loss te slaan" en dat "islamitische openbare flikkers zondig zijn". Kortom, de modale islamitische psyche, maar dan eerlijk.

En veroordeeld tot "240 dagen cel waarvan 193 dagen voorwaardelijk" voor seks met een 15-jarige meisje wier cognitieve vermogen werd omschreven als "het verstand van een kind tussen de twee en vier".

Kortom, heel benieuwd hoe het deze medelander vergaat sinds Wilders met 37 zetels won en nu op 49 zetels peilt. Nou, wat blijkt, zo vertelt hij vanuit het land dat vermeld staat op zijn tweede paspoort?

"Ik ben in Marokko, en elke keer dat ik hier ben weet ik het telkens meer zeker, ik wil emigreren uit Nederland. (...) Maar de grootste reden dat ik Nederland wil verlaten is toch het volk, de domheid kan ik niet meer aan, je stemt gewoon op Wilders, VVD, NSC en BBB. (...) Kansloos kutvolk!"

Youn, blijf dan.

Maar, betrokken als altijd heeft hij wel degelijk een stemadvies: "Had niet gestemd, maar als ik zou stemmen dan had FvD m’n stem gehad." Ja, het Andrew Tate-hoefijzer.