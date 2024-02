Nog maar een peilinkje om aan te geven dat journalisten op zijn gang momenteel niet Omtzigts grootste probleem zijn. Het zijn de NSC-kiezers die massaal langs de beveiliger stormen en via de nooduitgang zijn achterban verlaten, waar hij zich echt druk om moet maken. De immer scherpe De Hond peilde NSC vrijdag al op een magere 11 zetels (-9 t.o.v. verkiezingen) en de vrije val zet door, waardoor aan de peilstok van Ipsos I&O nu slechts 9 NSC-Kamerstoeltjes blijven plakken. Dat betekent dat meer dan de helft van de Omtzigt-steuners inmiddels terugkomt op de beslissing uit het stemhokje. Het weglopen bij de formatie, vervolgens een week wegblijven uit Den Haag en de warrige excuses over financiële tegenvallers en achtergehouden documenten vallen allemaal niet goed bij de achterban. En dan blijkt die beloofde transparantie vooralsnog ook flink tegen te vallen. Hij kan de komende tijd maar beter met een goed verhaal komen, voordat de liefde van de kiezer definitief voorbij is en zijn partij als een ongewenste Valentijnsroos helemaal verwelkt.