We vroegen ons hedenochtend hardop af wat ze nou allemaal AAN HET DOEN ZIJN in Den Haag en dus ging Tom Staal maar eens naar Den Haag om te vragen wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn in Den Haag. Vervolgens kwam echter het nieuws dat Pieter Omtzigt journalisten weert uit zijn gangetje en dat is nogal een precair dingetje in HET HART VAN DE DEMOCRATIE - journalisten mogen vrij rondbanjeren enzo. Wat er toen gebeurde zal u niet verbazen, want het ging allemaal weer lekker op z'n NSC's. Eddy van Hijum wist namelijk van niks en toen verscheen Omtzigt zélf maar voor de camera. Tom Staal op zoek naar... SCHROEFJES?