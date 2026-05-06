Job Cohen gaat steeds meer op Mr. Bean lijken, maar grappiger wordt hij er desondanks niet op. Gisteravond kwam hij met zijn doodsaaie porem naar Pauw & De Wit om te vertellen over de verworvenheden van de multiculturele samenleving een azc in je achtertuin. Voordat mensen zo'n prachtplek in hun gemeente geplaatst krijgen zijn ze misschien nog boos, bang of xenofobisch en gaan ze demonstreren of rellen, maar als die asielzoekers er eenmaal wonen dán krijgt men toch te maken met een bak geneugten, alles is plots fantastisch, het gras is groener dan ooit, de zon schijnt als nooit tevoren en de koppen thee gaan er als vaten bier doorheen in de florerende plaats. Want Job Cohen, die wat dit probleem betreft van wanten weet, zegt niet voor niets: 'Als zo'n azc weer werd opgeheven was de bevolking daar tegen, die waren er helemaal aan gewend en economisch was het ook niet slecht. Maar dat moet gewoon nog eens een keer goed worden verteld.' Nou, Job Cohen, voeg de daad bij het woord. De volgende keer dat die boze burgers volkomen over hun theewater gaan gewoon subiet Job Cohen die kant op sturen en op een podium plaatsen om het nog één keer uit te leggen. Zul je zien dat het hele probleem, dat zou blijven, als sneeuw voor de zon verdwijnt.