Och, Lousje toch. Ze zat ooit bij PowNed en zat daarna in een psychose (many such cases), dook uiteindelijk weer op met Instagramfilmpjes waarin ze vertelde voor een appel en een ei in Portugal te werken terwijl ze regelmatig heen en weer vloog naar Nederland. Lousje legde onder andere vast dat ze platzak was (en alle Tikkies van familie en vrienden rond kerst niet kon betalen, oepsiefloepsie) omdat ze haar pinpas (!) had uitgeleend (!) aan een taxichauffeur (!) en OHJA ondertussen ook nog in de sluwe val van een snelgeldcursus was gevallen. Dit allemaal terwijl ze een videodagboek bijhield met de slagzin 'Ik wil over een jaar op wereldreis'. Ok millennial, precies wat je nodig hebt inderdaad. Vervolgens mocht ze van een campingeigenaar 2 maanden tussen de ezels wonen en via een samenwerking met een hip reisbureau (doen echt alles samen met de locals!) belandde Lousje in Senegal.

Omdat Lousje in Senegal zó gelukkig was ('Ik houd van de Afrikaanse cultuur') bleef ze er hangen en ging ze wonen bij een lokale AirBnB, waar ze zich stortte op een groot renovatieproject, zich als projectmanager opwierp en onder haar volgers TWINTIGDUIZEND EURO ophaalde. The Little Baobab is vervallen, er is geen elektriciteit en de arme eigenaresse kan het allemaal niet meer behelpen. Gek verhaal, want in recente Google Reviews en Facebookberichten uit dezelfde periode blijkt dat er gewoon gasten verblijven die het reuze naar hun zin hebben. Dat de man van Khady 5 jaar geleden overleed, zoals in de video hierboven wordt beweerd, lijkt ook niet te kloppen (hij stierf in 2017). Het begon allemaal zo leuk. Een beetje de locals het dak lapen repareren terwijl Lousje lekker mocht ontwikkelingsfluencen. Tussenstand: Lousje heeft het project STILGELEGD want ze 'is achter dingen gekomen' en heeft ruzie met de locals. Eigenaresse Khady en de ex-Powned-ster spreken elkaar tegen bij Reality FBI. Onduidelijkheid over de voortgang van het project, de rol van 'projectmanager' Lousje na het afronden van de renovatie, en vooral over die 20.000 euro.

Ook van het veiligheidsgevoel in Senegal waar Lousje aanvankelijk lovend over was lijkt weinig over. En dat terwijl West-Afrika zo bekendstaat om de veiligheid van vrouwen! (1 rondje googelen: Lousje bevindt zich in een streek van Senegal waar een probleem als meisjesbesnijdenis aardig hardnekkig is.) Het lijkt wel alsof het niet een heel goed idee is om naar een voor jou onbekend land in Afrika te trekken, daar met jan en alleman zaken te gaan doen en daar ook nog eens bakken met andermans geld voor te vragen. Nou Lous, succes en vergeet de afloop niet te vloggen!