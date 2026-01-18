Ach, wie herinnert zich nou niet die legendarische invalbeurt van Jean-Michel M'Bono, die pas in de 48ste minuut op het veld kwam maar DR Congo met twee slimme treffers toch maar mooi de cup bezorgde. Of die pot uit 1962, toen Ethiopië en de VAR (Verenigde Arabische Republiek, sukkel) lang leken af te stevenen op penalty's, tot sterspelers als Italo Vassalo en Mengistu Worku het op hun heupen kregen. 1968, het toenmalige Congo-Kinshasa, een totale thriller, 1-0 dankzij de toch wat vergeten middenvelder Pierre Kalala Mukendi, ook wel de Cruijff van Kinshasa (of Congo, daar willen we van af zijn) genoemd. '82, leek dat dekselse Libië er even met de cup vandoor te gaan, maar uiteindelijk won Ghana na de penaltyserie die volgde op een werkelijk bloedstollende verlenging. Afijn, de beelden van de euforie, de volksvreugde, die staan voor altijd op ons netvlies geprint. 1974, Zaire, iconisch. 1992, hele lange penaltyreeks. Twee jaar later, toen Emmanuel Amunike met twee goals voorkwam dat dat moedige Zambia zich tot kampioen kroonde. En zeg je 1996, dan zeg je natuurlijk Mark Williams, die Zuid-Afrika eigenlijk eigenhandig de beker bezorgde. De finaleplaats van Burkina Faso, wie koestert er nou geen warme herinningen aan? Ja wij ook niet eerlijk gezegd, geen idee verder, maar de Afrika Cup is een sportevenement en het is nu, dat wil zeggen, de finale. Senegal tegen Marokko, wat een affiche. Ja wie is er nou favoriet hè, ingewikkelde materie. Winst zou hartstikke leuk zijn voor de Marokkaanse gemeenschap, en ook voor de mensen die toevallig bij hen in de buurt wonen (o nee boeit niet). Enniewee, over naar het Prins Moulay Abdellah-stadion dan maar. Wedstrijd gratis volgbaar op de joetjoep van Ziggo Sport.