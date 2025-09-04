achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Marokkaanse feminist 2,5 jaar de bak in om 'Allah is lesbisch'-shirt

Zijn profeet hield in ieder geval van jonge meisjes, geen idee hoe dat met good ol' Allah zelf zat

U kent Ibtissame Lachgar mogelijk niet maar deze is vrouw is een totale kampioen. Al jaren strijdt ze in het dommig dogmatische Marokko voor de rechten van vrouwen en seksuele minderheden omdat die hun tepels niet op Instagram mogen zetten nauwelijks daadwerkelijke vrijheid kennen. Bovenstaande shirt droeg ze al vaker publiekelijk, maar een tweet uit juli is haar dan toch funest geworden. In de bewuste tweet noemt ze de islam overigens ook nog eens fascistisch en misogyn, waarna een schijnbaar gecoördineerde campagne ontstond om haar de mond te snoeren. Dat is nu gelukt: wegens godslastering is Lachgar veroordeeld tot 30 maanden celstraf en een geldboete van omgerekend zo'n vijfduizend euro. De tweet moet ze bovendien verwijderen, al staat hij op het moment van schrijven nog gewoon online. Nou allemaal uit volle borst: spraakwater lest de dorst Je suis Ibtissame Lachgar, Allah is zo lesbisch als Café Saarein op een zaterdagavond.

Tags: marokko, religiekritiek, vrouwenrechten
@Schots, scheef | 04-09-25 | 19:00 | 222 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Europese Patriotten — Criminoloog en antropoloog Hans Werdmölder

De klokkenluider die het Marokkanenprobleem in kaart bracht

Interview: Arthur van Amerongen

@Redactie | 22-07-23 | 21:00 | 94 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.