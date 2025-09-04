U kent Ibtissame Lachgar mogelijk niet maar deze is vrouw is een totale kampioen. Al jaren strijdt ze in het dommig dogmatische Marokko voor de rechten van vrouwen en seksuele minderheden omdat die hun tepels niet op Instagram mogen zetten nauwelijks daadwerkelijke vrijheid kennen. Bovenstaande shirt droeg ze al vaker publiekelijk, maar een tweet uit juli is haar dan toch funest geworden. In de bewuste tweet noemt ze de islam overigens ook nog eens fascistisch en misogyn, waarna een schijnbaar gecoördineerde campagne ontstond om haar de mond te snoeren. Dat is nu gelukt: wegens godslastering is Lachgar veroordeeld tot 30 maanden celstraf en een geldboete van omgerekend zo'n vijfduizend euro. De tweet moet ze bovendien verwijderen, al staat hij op het moment van schrijven nog gewoon online. Nou allemaal uit volle borst: spraakwater lest de dorst Je suis Ibtissame Lachgar, Allah is zo lesbisch als Café Saarein op een zaterdagavond.