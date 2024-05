Saoedi-Arabië, wat is dat toch een leuk en normaal land, echt een plek om in 2034 het WK voetbal te organiseren. Of een plek om lekker op vakantie te gaan met andere NRC-lezers onder leiding van een NRC-redacteur die verder niks met de redactie van NRC te maken heeft. Nu dit weer. De 29-jarige Manahel al-Otaibi heeft, in een geheime rechtszaak, 11 jaar gevangenisstraf gekregen omdat zij op social media opriep om vrouwen alleen de straat op te laten gaan, en omdat ze niet in traditionele abaya (zeg maar een jurk waarin je op de Erasmus Universiteit alleen naar de vrouwen-wc kan) naar de winkel ging. "Following her arrest, Manahel al-Otaibi was subjected to physical and psychological abuse in Riyadh’s Malaz Prison, and she was forcibly disappeared for five months from 5 November 2023 until April 2024. On 14 April 2024, when she was finally able to contact her family again, she told them she was being held in solitary confinement and had a broken leg as a result of physical abuse. She also said she was denied health care." Wat je noemt: de wereldkampioen modernisering!