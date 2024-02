Een veilig gevoel. De NCTV, de dienst die u de hele dag in de gaten houdt op de sociale media zonder dat daar een degelijke juridische basis voor is, heeft jarenlang iemand in dienst gehad die gewoon staatsgeheime informatie kon uitprinten (!) een meenemen naar de geheime dienst van Marokko (!). Dat is althans wat het OM stelt in de zaak tegen Abderrahim El Manouzi, waarin vandaag de eerste tussentijdse zitting was. "De Nederlandse NCTV- medewerker Ab el M. is in november op Schiphol aangehouden terwijl hij op weg was naar Marokko. In zijn bagage zaten gegevensdragers met meer dan twintig documenten met staatsgeheimen." Handig. Maar! De advocaat van El Manouzi maakt er een spannend Le Carré verhaal van en het probleem met geheime diensten is natuurlijk dat een hoop dingen die ze doen nou eenmaal geheim zijn. Kom er maar in Bart Nooigedagt: ""Mijn cliënt is altijd een ongekend loyale dienaar van de Nederlandse veiligheid geweest. Hij wordt geframed in deze zaak”, zei zijn advocaat Bart Nooitgedagt tijdens de zitting. ,,De top van justitie, de top van de Nederlandse politiek, zij weten... Zij weten...”, sprak hij mysterieus." Zij weten. Zij weten. Zij weten. Maar de vraag is natuurlijk: WAT!?