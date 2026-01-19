achtergrond

Alle verloven ingetrokken: voetbal kijken met Marokkanen

'Maak er maar een lekker positief stukje van'

Het is heel leuk om voetbal te kijken met Marokkanen. Behalve als ze winnen, gelijkspelen of verliezen, dan wordt het rellen. De wens om de Troetelbeertjes te laten winnen was ZO groot (bij Ziggo liggen ze nu nog in coma) dat het pijn deed aan onze Panenka. De media gingen helemaal Artis: De Volkskrant ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Breda. Omroep West ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Leidschendam en in Den Haag. Omroep Brabant ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Eindhoven. De Stentor ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Zwolle. De Limburger ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Weert. De Telegraaf ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Amsterdam. Het Noordhollands Dagblad ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Alkmaar. Het Parool ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Amsterdam. DVHN ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Vinkhuizen. RTV Rijnmond ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Rotterdam. Het BD ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Den Bosch. Tubantia ging kijken hoe Marokkanen voetbal kijken in Enschede. Marokko verloor met 1-0.

Tags: marokko, media, voetbal
@Mosterd | 19-01-26 | 15:00

