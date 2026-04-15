Kijk je KUNT natuurlijk 'niet meer meedoen' omdat je iets te goed hebt geluisterd naar lullende raketgeleerden als Famke Louise en Tim Douwsma die écht net genoeg vermogen hebben om zelf hun reet af te vegen, al heeft dat in het geval van die laatste weinig zin, want bij hem komt de poep gewoon uit z'n bek. Voor je het weet zit je 2x per dag sterrenbeeldwater van Annekee in je vagina te druppelen omdat de kalender van de Moonsisters het juiste gevoel heeft, lig je tussen de kikkerdril in de sloot naar inspirational quotes van Arie Boomsma te luisteren, heb je de halve websjop van Kim Kutter leeggekocht omdat je allesverwoestende aids denkt te kunnen behandelen met spulletjes uit haar winkel en opeens zit je in Paraguay de horlepiep te dansen met Wimpie Engel omdat ver weg in een ander land op Nederland kankeren veeeeeel gezonder is dan in Nederland op Nederland kankeren. ENFIN, voor al die rare health- en fitfluencers op sociale media, die vooral het gezond verstand vergiftigen met hun gezondheidstips, wil het CDA een hashtag: #NietDeskundig. Een soort keurmerk, zoals Jomanda #NietDeskundig achter haar adviezen had moeten plakken toen ze Sylvia Millecam kankerzorg bood. Blijkbaar is iedereen zó naïef en zó gestopt met nadenken (we hebben het ook over jullie, JEUGD) dat er van de 0.0-pils van de politiek een obligatoir en poepflauw disclaimertje bij online gezwets moet. Even 1x centraal mensen: als de Gravinfluencer zegt dat je aids moet laten behandelen met Kim Kutter-zalf moet je dat dus NIET DOEN. Dan kunnen we de hashtag #NietDeskundig in de toekomst gewoon weer gebruiken waarvoor-ie bedoeld is: politici van het CDA.