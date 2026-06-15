Het zal u verbazen maar ome Mosterd zat stond gisteren weer eens, noodgedwongen, in de trein. Op een zondagmiddag, en het was overvol, geen zitplek, wel een paar tientjes aftikken, overal lag troep op de grond, de prullenbakken stroomden over van ellende, er lag een of andere junk of zwerver of gewoon iemand die een goed feestje had gehad te pitten tussen de bierblikken, het stonk er naar pis en mandarijn en luier, een mevrouw riep de hele tijd heel hard 'SHIT' (soort tic kennelijk), de plee meurde nog erger dan een roedel zwerfhonden in ruraal Roemenië en toen er na Utrecht een zitplek vrijkwam was de stoel helemaal nat - daar had de voorganger op gezeken, kennelijk. Toegegeven, het ding reed dit keer zonder vertraging, dat dan weer wel, en toen de deuren opengingen was iedereen dolblij met de frisse lucht na 1,5 uur opgesloten te zijn in die rijdende zwarte container. Nou en vanaf nu kan dat allemaal voor 49 joepies per maand, wel in de daluren natuurlijk. Eventjes geduld nog mensen, dan gaat de Straat weer open. Lekker met de auto!

Update - NS-website kan het allemaal niet aan