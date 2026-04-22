Een niet te onderschatten vondst in de strijd tegen energiearmoede alsook de oliecrisis, het algehele dure leven en de strijd met de Duitsers: een ov-kortingskaart. Niet de vondst van het kabinet overigens - maar van PRO - wél de oplossing. Voor amper vijf tientjes in de maand (PRO sprak nog van negen euro) kunnen brave burgers straks drie maanden lang onbeperkt met bus, tram, trein of metro reizen in de zomerse daluren. Zodat het autootje, met die vieze stoelen, die ijskoude airco en die onbetaalbare benzine gewoon voor de deur kan blijven staan. Voor die luttele centjes kunt u dan lekker een eeuwigheid op verlaten perrons rondstruinen in de hoop dat er een NS-trein langskomt, fijn wegzweten op een vettige stoel tegen een vettig busraam, oppassen voor "jongeren" in de stinkmetro, proberen niet om te vallen in trams en genieten van schone, frisse, opgeruimde, veilige, nette, heerlijk geurende, hygiënische, schimmelbroodvrije en troeploze wagons in een reine trein. O wat een heerlijk vooruitzicht. En de energiecrisis? Die is dan OPGELOST!