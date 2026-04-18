SNEL stofzuigers neer, uit de zon, boodschappen laten vallen, kind naar bed, zaterdag omgooien en als de wiedeweerga richting tanks, wapens uit de wapenkast, groen pak aan, helm op, laarzen aan, magazijnen mee, granaat in de broek, Amalia en Máxima ook op appèl, iedereen klaar voor de strijd want het kabinet-Jetten lanceert maandag het LANDELIJK CRISISPLAN OLIE, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Omdat alles duurder maar niet goedkoper wordt en de Straat van Hormuz wel/niet/wel/niet/wel/niet open is, heerst er totale chaos. Na weken, nee maanden niksdoen is Jetten er klaar mee en gaat voor het eerst écht aan de slag. Vanaf maandag is het Fase 1 en dat houdt in: "In deze eerste fase gaat het vooral om voorbereiden en coördineren, niet om ingrijpen. Zo wordt extra gelet op hoeveel olie en diesel er nog in opslag is, hoe de aanvoer verloopt en wat er internationaal gebeurt." Wacht wat? Voorbereiden, coördineren, opletten en NIET ingrijpen. Dat is geen Fase 1 maar FARCE 1. Helemaal niets aan de slag. Neem maar weer afscheid van de wapenen en gaat u vannacht rustig slapen.