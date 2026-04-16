Hé maar wacht. Als peut heel duur is (LIVEBLOG), wordt transport heel duur, en dan wordt alles duur. Dat zeggen wij niet, maar dat zegt het CPB, dat het hele Irangedoe eens in de computer heeft gewipt en erachter is gekomen dat dure brandstof vooral slecht nieuws is voor mensen die a) een auto hebben en b) veel in die auto rijden en dat dat c) vooral mensen die van zichzelf al niet over zo veel zogenoemde euro's beschikken, nog best wel een probleempie kan worden. Officiëler gezegd: "De stijging van energieprijzen leidt in verschillende scenario’s tot hogere inflatie en een daling van de koopkracht. De gevolgen van hogere brandstofprijzen voor huishoudens zijn niet eenduidig: voor lagere inkomens bestaan er grote uitschieters in kosten." Officieuzer gezegd: RIP uw koopkracht.