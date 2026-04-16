Jubelde het Amerikaanse central command eerst nog dat er inmiddels tien schepen waren tegengehouden en er nul doorheen waren gekomen, en dat de maandag ingevoerde blokkade van de Straat van Hormuz een doorslaand succes was, blijkt het (mogelijk) toch allemaal iets diffuser. Volgens TankerTrackers én Reuters doorbraken meerdere tankschepen de blokkade, en bereikten de Perzische Golf via de Straat van Hormuz. De houding van Washington ten opzichte van Iran blijft verder hetzelfde: we willen een deal, maar alleen als Iran afscheid neemt van het idee van kernwapens.

Ondertussen wil Trump wat 'ademruimte' tussen Israël en Libanon, en claimt hij dat hij ervoor heeft gezorgd dat de leiders van beide landen elkaar voor het eerst in 34 jaar zullen ontmoeten. Dat klinkt alsof er mogelijk een staakt-het-vuren ophanden is.

Lang verhaal kort: we gaan live.

Update 08:05 - Volgens Al Jazeera is er een 'grote doorbraak' in onderhandelingen tussen Iran en Amerika, geforceerd door Pakistan, dat een vooruitgestuurde pion naar Teheran bonjourde, die schijnbaar iets voor elkaar heeft gekregen dat tegemoet komt aan de wensen van de VS mbt kernwapens.

Update 08:07 - Datzelfde Al Jazeera meldt dat een Libanese bron geen idee heeft waar Trump op doelt, en dat er geen telefoongesprek tussen leiders gepland staat. Maar ja: misschien is het geen goed ingevoerde bron, weten wij veel.

Update 08:10 - Ondertussen schakelt Israël nog maar wat Hezbollah-types uit die "zich verscholen in de struiken."

Update 08:30 - Iran gaat per 21 april en tot nader order volledig over op digitaal onderwijs. Niet leuk voor die kinderen daar, weten we nog van corona.