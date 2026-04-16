Ja er is natuurlijk een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran, maar de oorlog in Libanon tussen Israël en Hezbollah ging nog altijd met veel kabaal door. TOT NU, want de vredespresident, die van de oorlog met Iran, heeft gesproken met de Israëlische premier Netanyahu en de Libanese president Aoun en kondigt op Truth aan: "I just had excellent conversations with the Highly Respected President Joseph Aoun, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel. These two Leaders have agreed that in order to achieve PEACE between their Countries, they will formally begin a 10 Day CEASEFIRE at 5 P.M. EST. On Tuesday, the two Countries met for the first time in 34 years here in Washington, D.C., with our Great Secretary of State, Marco Rubio. I have directed Vice President JD Vance and Secretary of State Rubio, together with the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Dan Razin' Caine, to work with Israel and Lebanon to achieve a Lasting PEACE. It has been my Honor to solve 9 Wars across the World, and this will be my 10th, so let's, GET IT DONE!" Om 23.00 uur vanavond begint dus het STAAKT-HET-VUREN van 10 dagen tussen Israël en Libanon.

Update 17:59 - Trump nodigt Netanyahu en Aoun uit voor historische vredesbesprekingen in het Witte Huis. Dat wordt vast: gezellig.

Update 18:05 - In Israël zouden kabinetsleden verontwaardigd zijn dat Trump het staakt-het-vuren heeft aangekondigd zonder dat eerst in het Israëlische veiligheidskabinet een besluit over is genomen.

Update 18:08 - 'Trump heeft het staakt-het-vuren erdoorheen geduwd.' zo vertelt een Israëlische bron aan Barak Ravid van Axios.

Update 18:15 - De IDF blijft gestationeerd op de huidige posities in Zuid-Libanon, zo weet The Jerusalem Post.

Update 18:18 - Netanyahu heeft zijn ministers verteld aan de 'eis van Trump' te hebben voldaan en dat de IDF vooralsnog in Libanon aanwezig blijft.

Update 18:20 - Of Hezbollah zich aan het staakt-het-vuren zal houden is natuurlijk ook maar de vraag...