Trump: 'Staakt-het-vuren van 10 dagen tussen Israël en Libanon'
April 16, 2026
Ja er is natuurlijk een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran, maar de oorlog in Libanon tussen Israël en Hezbollah ging nog altijd met veel kabaal door. TOT NU, want de vredespresident, die van de oorlog met Iran, heeft gesproken met de Israëlische premier Netanyahu en de Libanese president Aoun en kondigt op Truth aan: "I just had excellent conversations with the Highly Respected President Joseph Aoun, of Lebanon, and Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel. These two Leaders have agreed that in order to achieve PEACE between their Countries, they will formally begin a 10 Day CEASEFIRE at 5 P.M. EST. On Tuesday, the two Countries met for the first time in 34 years here in Washington, D.C., with our Great Secretary of State, Marco Rubio. I have directed Vice President JD Vance and Secretary of State Rubio, together with the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Dan Razin' Caine, to work with Israel and Lebanon to achieve a Lasting PEACE. It has been my Honor to solve 9 Wars across the World, and this will be my 10th, so let's, GET IT DONE!" Om 23.00 uur vanavond begint dus het STAAKT-HET-VUREN van 10 dagen tussen Israël en Libanon.
Update 17:59 - Trump nodigt Netanyahu en Aoun uit voor historische vredesbesprekingen in het Witte Huis. Dat wordt vast: gezellig.
Update 18:05 - In Israël zouden kabinetsleden verontwaardigd zijn dat Trump het staakt-het-vuren heeft aangekondigd zonder dat eerst in het Israëlische veiligheidskabinet een besluit over is genomen.
Update 18:08 - 'Trump heeft het staakt-het-vuren erdoorheen geduwd.' zo vertelt een Israëlische bron aan Barak Ravid van Axios.
Update 18:15 - De IDF blijft gestationeerd op de huidige posities in Zuid-Libanon, zo weet The Jerusalem Post.
Update 18:18 - Netanyahu heeft zijn ministers verteld aan de 'eis van Trump' te hebben voldaan en dat de IDF vooralsnog in Libanon aanwezig blijft.
Update 18:20 - Of Hezbollah zich aan het staakt-het-vuren zal houden is natuurlijk ook maar de vraag...
"I will be inviting the Prime Minister of Israel, Bibi Netanyahu, and the President of Lebanon, Joseph Aoun, to the White House... Both sides want to see PEACE, and I believe that will happen, quickly!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 https://t.co/zMspAjw3PD pic.twitter.com/KFipIMmFOD— The White House (@WhiteHouse) April 16, 2026
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Straat van Hormuz GEBLOKKEERD door de VS, koningspaar vanavond in Washington DC
Welkom bij liveblog 81, het vorige liveblog zag u hier
Liveblog oorlog Iran. Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz begint 16.00 uur, Trump haalt uit naar 'zwakke' paus Leo
Liveblog 80 alweer, nummer 79 teruglezen kan hier
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'VS zullen nauw samenwerken met Iran en er zal geen uranium meer verrijkt worden', vernietigende Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah in heel Libanon
Liveblog 74 is geopend, liveblog 73 is gesloten (hier terug te lezen)
Waarom doen mensen alsof Trump verloren heeft? De hele IRGC is gedecimeerd, Mojtaba nog nooit levend gezien of gehoord, derde vliegdekschip arriveert over exact twee weken en de Iraanse bevolking is nog aan zet
Overal waar je kijkt nauwverholen verheuging over Trumps vermeende nederlaag, omdat West-Europeanen ten diepste onserieuze mensen zijn
VS, Israël en Iran akkoord over staakt-het-vuren van twee weken, Straat van Hormuz in coördinatie met Iran geopend
Dit is Liveblog 72. Liveblog 71 las u hier. Einde van de (Iraanse) beschaving nabij? Tevens StamCafé
Liveblog 70. Deadline voordat Trump 'elke brug en energiecentrale vernietigt' verloopt vannacht, 'maar mogelijk stelt hij uit als deal vorm krijgt'
Morning champs zullen we weer eens over de heg kijken? Liveblog 69 zag u hier.