LIVEBLOG. De beëdiging van Kabinet-Rob Jetten I
AAN. DE. SLAG.
Welkom op de dag der dagen voor Rob Jetten de Schone en voor Nederland. Vandaag krijgt het land de eerste D66-premier ooit, de jongste premier ooit, de eerste lhbti-premier ooit en de eerste premier ooit die Rob Jetten heet. Daar staat tegenover dat we het kabinet-Schoof na twee keer vallen definitief kwijtraken. We zullen de Schoofjes
missen snel vergeten. Wat we ervoor terugkrijgen is ongetwijfeld vele malen slagvaardiger. In no time kent Nederland straks Tien Nieuwe Steden, wordt iedereen steenrijk, krijgen we ein-de-lijk een nieuwe bestuurscultuur, roepen we hoera: Sjoerd Sjoerdsma, verheugen we ons op het strengste asielbeleid ooit, en blijven we voorgoed gevrijwaard van algeheel premier onwaardig GEDOE. Rob Jetten gaat van Nederland weer Nederland maken, zijn kettingzaag door al uw zorgen raggen en natuurlijk een hartig woordje met Trump spreken. Maar eerst alle nieuwe en oude koppies een jacquet of jurk aan, verklaren en beloven of zweren aan de slag te gaan, even knikken naar de koning en dan als MINDERHEIDSKABINET JETTEN I richting bordes voor een gezellige FOTO ter herinnering. Woensdag achttien graden dus we mogen het zeggen en we zullen het zeggen: de zon gaat weer schijnen in Nederland en we zijn er LIVE (NOS-stream HIER) bij.
Update 09:48 - Nu al veel weerstand vanuit de samenleving tegen dit kabinet.
Update 09:49 - Yesilgöz bestijgt de
troon trappen van Huis ten Bosch.
Update 09:52 - NU AL OFFICIEEL OP TWITTER: Rob Jetten MinPres.
Update 09:57 - Daar is de eerste Palestinavlag, wapperend TEGEN het nog net niet aangetreden kabinet.
Update 09:58 - Moment van Betekenis: Koninklijke besluiten GETEKEND. Minder awkward dan toen Schoof (wie?) een krabbel zette naast de koning.
Update 10:00 - Even voorstellen nu. HANDENSCHUDDEN met de koning, voor iedereen het hoogtepunt.
Update 10:02 - Sjoerd Sjoerdsma liep als enige RECHTS langs de koning.
Update 10:03 - We gaan beëdigen.
Update 10:04 - Jetten: belofte. Yesilgöz: belofte. Van den Brink: eed. Berendsen: eed. Heerma: eed. Letschert: eed. Herbert: eed. Van Essen: belofte. Vijlbrief: eed. Sjoerdsma: belofte. Boekholt-O 'Sullivan: belofte. Van Veldhoven: belofte. Aartsen THIERRY: eed. Sterk: eed. Felicitatie van de koning plus traditionele tongbreker.
Update 10:08 - En dan nu de staatssecretarissen.
Update 10:12 - Van Bruggen: eed. Van der Burg: belofte. Tielen: belofte.
Van Berkel Eerenberg: belofte. Palmen: belofte. Boswijk: eed. Bertram: eed. Aerdts: belofte. De Bat(man): eed. Erkens: belofte.
Update 10:12 MAANDAG 23-02-2026 - KABINET-JETTEN BEËDIGD.
Update 10:20 - Nu komt: De Foto binnen.
Update 10:21 - Het kabinet is zich nu aan het omkleden, stelt u zich Sjoerd Sjoerdsma's Sjakie voor naast het worstenbroodje van Thierry Aartsen. Gebeurt allemaal in de genderneutrale kleedkamer van Huis ten Bosch.
Update 10:24 - De Osints blijven altijd waakzaam.
Update 10:38 - Dat omkleden mag ff duren zeg. Hebben ze allemaal in hun broek gescheten toen ze de koning ontmoetten of zo?
Update 10:47 - Jaaa daar zijn ze: SAY CHEEEEESEEE!
Update 10:48 - Tragedie: de stilte overstemd door leipe toeters, bellen en sirenes van XR.
Update 10:49 - Kort maar krachtig, deze bordesscène. We wachten even op de foto.
Update 10:50 - We hebben vast een foto van de koning en de premier.
Update 11:00 - Dames en heren, hier(onder) heeft u de: BORDESFOTO.
Update 11:05 - Nou, dit was de beëdiging. Nu als de wiedeweerga AAN DE SLAG.
Update 11:33 - Europese felicitaties voor Jetten. We wachten op een Truth.
Update 11:42 - Daar is de tweet.
Daar staan ze
De Koninklijke Besluiten zijn getekend. Het is een enorme eer om als minister-president aan de slag te mogen. pic.twitter.com/uH123wBfIU— Rob Jetten (@MinPres) February 23, 2026
